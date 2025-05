Baljós előjelek, vagy felvirágzás? Mit jelent nekünk az új pápa személye?

Szerencsére politikai nézetei a pápai címre esélyes bíborosoknak azért alapvetően nincsenek. Meglepetés mindenképp, főleg a származása miatt. Az első amerikai pápáról van szó, tehát ez mindenképp mérföldkő. Ferenc pápa remek átmenet volt a maga dél-amerikaiságával, az új pápánk pedig Chicagóból származik, ott született. Amerika nagyon sokáig félve állt a katolikusokhoz. XIV. Leo kapcsán már a névadás is talán eligazít bennünket, hiszen XIII. Leo pápa egy igazi munkáspápa volt, és ha arra gondolunk, hogy Chicago egy amerikai iparváros, akkor talán ez is mutatja, hogy melyik az a társadalmi réteg, melyik az a közeg, amelyikre különös figyelemmel szeretne lenni. A társadalmi kérdések, a társadalmi enciklikák, a társadalmi igazságosságnak a kérdése XIII. Leónál is nagyon nagy szerepet játszottak, a névadás kapcsán pedig feltételezhető, hogy az új szentatyánál is ez várható. Sokat elárul az is, hogy ágostonos szerzetes, amely egy jóval spirituálisabb rend mondjuk a ferencesekhez, vagy a jezsuitákhoz képest, mindenképp különleges. Talán a perui missziót lenne érdemes kiemelni az életpályájából, ahol több, mint 10 évet is eltöltött. Tényleg nem tartozott a nagy esélyesek közé, ha lehet ezt mondani, de nagyon belsős viszony fűzte Ferenc pápához. Így őszintén szóval azért nagy meglepetésnek mégsem számít az ő megválasztása.