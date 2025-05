Az egészség a tét: rengeteg pécsinek lehetett volna könnyebb, de nem akarták

Nagyobb rendelőintézeti felújításokra, a háziorvosi praxisok megújítására még az előző jobboldali városvezetés idején került sor. A baloldali önkormányzat 2019-es érkezése előtt jött létre a kertvárosi rendelőintézet, történt nagyobb felújítás a Lánc utcai rendelőintézetben, vagy éppen akkor hozták létre a védőnőknek is otthont adó uránvárosi rendelőket, vagy újítottak fel több orvosi praxist is. Két éve pedig elkeserítő fotókat kaptunk olvasónktól a pécsi Lánc utcai rendelőintézet alsó szintjéről, amikkel kapcsolatban talán csak annyi volt a megnyugtató, hogy nem a betegforgalmi részeken tapasztaltakat mutatták meg a felvételek.

A rendelőintézet beázik, évek óta várnak a felújításra

A Bama.hu podcast műsorában (hamarosan hallgatható) beszélt arról Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP városházi frakciójának a vezetője, hogy annak ellenére, hogy az előző, polgári városvezetés idején éppen a felmerülő igények, az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése, és a helyiek, a kertvárosiak kiszolgálása érdekében létrehozták a Kertvárosi Rendelőintézetet, az mára gyakorlatilag a megszűnés szélére került.

De nemcsak itt vannak problémák, hanem a belvárosban lévő rendelőintézetnél is. Éppen egy esztendeje beszélt arról az önkormányzati lapnak a pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) orvosigazgatója, dr. Kovács Ágnes, hogy Lánc utcai telephelyen évek óta azt tapasztalják, hogy az épület esőzéskor beázik, és ez több ponton is előfordul. Ezért döntött már arról egy éve az önkormányzat, hogy 92 milliós keretből megoldják ezt a problémát, nem került erre sor, pedig a baloldali önkormányzati sajtóban még azt emlegették a választás előtt, hogy ez még 2024-ben megtörténhet.

A rendelőintézet másra is költött

Az EEI azonban a pénzből 14 milliót a Lánc utcai rendelőintézet központi klímaberendezésének megvásárlására fordított, annak meghibásodása miatt. A legújabb elképzelés szerint a fennmaradó 78 milliót visszautalják az önkormányzat számlájára és a tetőfelújítás megtervezésére – közel nyolcmillió forint – beszerzési eljárást indítanak. Ez is, meg a terveztetés is hónapokat vehet igénybe, de a munkákra vonatkozó kivitelezési beszerzés, valamint a tényleg tetőfelújítás is még rengeteg időt vesz el. Azt nem tudni, hogy miért nem léptek már jóval korábban a baloldali városvezetők, ha tudtak a problémákról.