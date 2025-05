Ez most sok vagy kevés? Ennyibe kerül a strandolás Orfűn idén nyáron

A közelmúltban számoltunk be róla, hogy a Balatonon és Baranyában is rövidesen beindul a strandszezon, árakat és nyitási dátumokat is összeszedtünk. A vármegyei strandkörképünk pedig tovább bővül egy újabb helyszínnel: az Orfűi Kistó Strand egy hónap múlva nyithatja meg kapuit, valamint a jegyárakat is megérdeklődtük.

Akár már az iskolai nyári szünet előtt kinyithat a strand Orfűn.

Forrás: Facebook/Kistó Strand

Az iskolai nyári szünet 2025-ben elhozza a strand nyitását is

Az Orfűi Kistó Strand vezetősége megkeresésünkre elmondta: terveik szerint az iskolai tanév zárásával, június 20-án fognak megnyitni, ám ebben lehet változás az időjárás fényében. Amennyiben már az első nyári hónapban lecsap a forróság, akkor nem zárkóznak el a június eleji, hétvégi nyitva tartástól sem, de a főszezont alapvetően a nyári szünet időszaka határozza meg. Simon Zsuzsanna ügyvezető azt is elárulta, hogy a jegyárakban nem terveznek emelést 2024-hez képest.