Akkora volt a pécsi önkormányzat tartozása, hogy még a Holdról is látszott

Még a Holdról is látszott a tartozás

Ezúttal a városüzemeltetési társaság igazgatója a teljes múlt évről szóló beszámolót is leadta a városházára, amivel kapcsolatban érdekes információkat tudtunk meg forrásunktól. Kiderült ugyanis, hogy tavaly végül több mint 2,3 milliárddal tartozott a Biokom NKft.-nek az önkormányzat, amely ezzel veszélyeztette a cég működését, az önkormányzati városüzemeltetési feladatok ellátását, vagy éppen az ott dolgozók munkahelyét is. A 2024-ről szóló beszámolóban ugyanakkor most azt jegyzik meg, hogy az elmúlt időszakban jelentős késéssel fizette meg az önkormányzat a tartozását.