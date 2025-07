A diákok ötleteire nagyon is számítanak

A két fél közötti sokoldalú együttműködés részeként 2024 őszén indult, több éves múlttal rendelkező és jelentős pénzjutalommal járó megmérettetésen a csapatok októbertől három mérföldkövet teljesítve dolgoztak saját AI-megoldása-ikon, amelyeket egy szakmai zsűri előtt kellett prezentálniuk. A gépipari vállalatnál felmerült műszaki, gazdasági kihívásra a legjobb megoldást nyújtó koncepciótervet és a hozzá kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt a 2024-es Körber Innovathon verseny győztese, a nemzetközi hallgatókból álló JorGal csapat készítette.

A verseny során a résztvevők valódi üzleti kihívásokon keresztül ismerkedtek meg az adattudomány és az AI gyakorlati alkalmazásával. Az alapfeladat valós, vállalati környezetből származó nagy adathalmazok elemzésére épült, melyek célja mesterséges intelligenciával támogatott módon döntéstámogatás nyújtása. A hallgatók munkája során gépi tanuláson és nagy nyelvi modelleken alapuló megoldások is születtek, amelyek új nézőpontokat hoztak az adott problémák kezelésében.

A diákcsapatok nemcsak innovatív gondolkodásmóddal járultak hozzá a projekt sikeréhez, hanem a problémák megoldása során új alkalmazási területeket is azonosítottak. Több csapat is bemutatta a munkáját a Műszaki és Informatikai Karon megrendezett Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián (TMDK), amely ezúttal a pályázati vállalások szerves részét is képezte. A hallgatók munkáját mindvégig egyetemi és vállalati mentorok segítették. A PTE MIK részéről: dr. Ercsey Zsolt és dr. Storcz Tamás László, a Körber Hungária részéről: Madura István, Odrobina András.

A projektmunkák befejezését követően a legkiemelkedőbb két csapat jutott el a Körber pécsi telephelyén megtartott záróprezentációig, ahol szakmai zsűri előtt mutatták be a fejlesztéseiket.