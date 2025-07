A Pécsi szuperlabor, amely világszinten is ritkaság – már 100 hónapja véd minket a vírusoktól

A pécsi laboratórium globális hírnevét az „európai Ebolavírus” izolálása alapozta meg

Ennek megismerésével az emberiségre jelentős veszélyt jelentő afrikai Ebola és Marburg vírusok legyőzése válhat elérhetővé. Kulcsszerep jut továbbá a balkáni járványok határainkon kívüli kezelésében is, például a 2023-as észak-macedóniai Krími-kongói vérzéses láz esetében. A laboratórium jelenleg fontos régiós szerepet tölt be és szolgálja hazánk járványvédelmét a kutatói munka összetettségével hazánkban, és a teljes régióban is.

Az elmúlt száz hónap során a laboratórium működéséről számos szakmai publikáció, tudományos és ismeretterjesztő anyag jelent meg, amelyek mind hozzájárultak a nagyközönség tájékoztatásához és a biológiai biztonságról alkotott tévhitek eloszlatásához. A Széchenyi 2020 program támogatásával megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a pécsi BSL-4-es labor nemcsak a hazai legmodernebb, hanem régiós szinten is kiemelkedő létesítmény.

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium elkötelezett a tudományos kiválóság, a nemzetközi partnerségek és a társadalmi felelősségvállalás mellett. A labor következő időszakának célja, hogy még szélesebb körű nemzetközi kutatási hálózat részévé váljon, és új technológiák integrálásával tovább bővítse azt a tudásbázist, amelyre a jövő biológiai kihívásaira adott válaszaink is épülhetnek.