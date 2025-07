Miért kerüli el az akác a Mecseket? A válasz meglepőbb, mint gondolnád (VIDEÓ)

A Mecsekerdő Zrt. egyúttal kiemelte azt is, hogy az erdőgazdálkodás sosem általános recept alapján történik, az erdésznek mindig holisztikusan, terület-specifikusan kell kezelnie a rábízott erdőt. Ezért is fontos, hogy a fafaj-megítélésben a helyi körülmények és az ökológiai egyensúly legyen a mérvadó – fejtették ki azt is jelezve, hogy a Nyírerdő területén az akác más szerepet tölt be, mint a Mecsekben.