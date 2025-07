Indul a főszezon az albérletpiacon – figyeljünk nagyon, különben pórul járhatunk!

A felvételi ponthatárok kihirdetésével indul az albérletpiac főszezonja – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) arra figyelmezteti a főbérlőket és albérlőket egyaránt, hogy a bérleti szerződések körültekintő megkötése mellett külön figyelmet fordítsanak a közművekkel kapcsolatos teendőkre is.

Az albérletpiacon a főszezon indul - a mérőórák külön odafigyelést igényelnek, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fotó: Cseh Gábor

A villamosenergia, földgáz, távhő vagy vezetékes víz esetében a fogyasztó személyében bekövetkezett változást be kell jelenteni a szolgáltatónál. Ha ez elmarad, komoly anyagi következményekkel is járhat. A rezsivel kapcsolatos elszámolási problémákat utólag már nehéz orvosolni.

A MEKH arra hívja fel a figyelmet, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni. Ingatlan bérbeadásakor, illetve bérbevételekor is. Nagyon fontos az is, hogy ne csak akkor figyeljünk a bejelentési kötelezettségre, amikor beköltözünk egy ingatlanba, hanem kiköltözőként is ügyeljünk arra, hogy lekerüljön a nevünkről a felhasználási hely szerződése.

A hivatal tanácsa szerint a legideálisabb, ha a régi és a beköltöző új fogyasztó együtt jelenti be a változást a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában.

A szolgáltatók az üzletszabályzatukban és a honlapjukon is részletesen tájékoztatnak a bejelentés módjáról, de a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon is kérhető információ. A változás bejelentése a kormányablakok ügyfélszolgálatain és a elektronikusan is intézhető – sorolják.

Indul az albérletpiacon a főszezon – a mérőóráka célszerű lefotózni

A szolgáltatók a honlapjukon tájékoztatnak a bejelentéshez szükséges formai és tartalmi követelményekről, illetve a szükséges formanyomtatványokat is itt teszik közzé.

– Felhasználóváltás esetén kiemelten fontos a körültekintő átadás-átvétel, és a minden kockázatra kiterjedő bérleti szerződés megírása. Lényeges, hogy a felhasználóváltáskor történő elosztói helyszíni ellenőrzés során a mérőhelyet sérülésmentesen, hiteles mérőkkel és ellenőrzött mérőállással vegye át az új felhasználó. A felhasználóváltáskori mérőellenőrzés a bérlő és a bérbeadó érdekét is szolgálja – hangsúlyozza tájékoztatójában a MEKH.