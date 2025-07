Az MLSZ segítségével újulhat meg a pécsi focipálya, egyéb fejlesztések is várhatóak

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, izgalmas időszak zajlik a Pécs vonzáskörzetéhez tartozó városrészeken. Berényi Zoltán önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben a Biokom munkatársaival közösen tartott bejárást a hozzá tartozó településrészeken. Korábban Hirden már lezajlott a szemle, most pedig Pécs-Vasas és Pécs-Somogy ügyeit vették górcső alá.

Berényi Zoltán a bejárások során meghallgatta a lakók véleményét.

Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület

Folytatódtak a bejárások Pécs környékén

– Az említett városrészeken a Biokommal együtt közösen felső- és alsó bányatelepnek az utcáit, illetve a Széna utcát jártuk be. Itt nyilván a vízelvezetés volt a legnagyobb gond, az utak állapota, a bányatelepen százas nagyságrendben élnek emberek nem túl elegáns és méltó körülmények között. Egyetlen egy járható út van, és van, ahova már a kukásautó sem megy be. A területen azért meglehetősen pozitív dolgokat tapasztaltunk a bejárás során

– számolt be Berényi Zoltán.

Az országgyűlési képviselővel is bejárták a környéket

– Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselővel olyan helyszíni bejárásra került sor, amely kifejezetten az ő portfóliójába tartozó ügyeket érintette. A bejárás célja az volt, hogy feltérképezzük azokat a területeket, ahol az önkormányzatnak nincs lehetősége, vagy nem tud, esetleg nem is akar beavatkozni, fejleszteni – ilyen esetekben ugyanis kormányzati vagy országgyűlési segítséget kell kérni. Ezek régóta ismert, sokszor évekre visszanyúló problémák. A korábbi városvezetés idején számos kulturális és egészségügyi intézmény megújult, azonban sajnálatos módon a Vasasi Általános Iskola eddig kimaradt ezekből a fejlesztésekből. Ennek kapcsán tekintettük meg a helyszínt képviselő úrral − mondta el Berényi Zoltán, aki arról is beszélt, hogy a sport területén is várhatók komoly fejlesztések.

A Vasasi Bányász Torna Club pályafejlesztésével kapcsolatban közösen küldünk levelet Hoppál Péter úrral a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, valamint a sportért felelős államtitkárnak. Célunk, hogy a több mint 100 éves sportegyesület fejlődését műfüves pályával, pályavilágítással és eszközbeszerzéssel támogassák. A helyszíni bejárás során az is szóba került, hogy korábban kormányhatározatban szerepelt egy öltözőépület terve is a parcsini focipályához. Jelenleg elérhető egy konténeröltöző-program, amely lehetőséget adna arra, hogy 150–200 négyzetméteren kulturált, az MLSZ sztenderdeknek megfelelő öltözőt alakítsanak ki. A mostani öltöző – amely TAO-támogatásoknak köszönhetően újult meg – sajnos távol esik a pályától. További tervek között szerepel 100–150 ülőhely kialakítása, az odavezető utak javítása, valamint a terület víz- és áramhálózatra való csatlakoztatása is.

– tájékoztatott Berényi.