Nagy változás jön a biztonsági öv kapcsán, úgy is megbírságolhatnak, ha az autóban sem ülsz!

Új szabályok lépnek életbe július 5-én a biztonsági öv kapcsán − jelent meg a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás értelmében 2025. július 5-től objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. Ez azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója – vagy bizonyos esetekben akár a jármű használója – fog felelni az utasok övhasználatáért is.

A biztonsági öv ezentúl nem csak akkor babrálhat ki velünk, ha nem kötjük be magunkat.

Biztonsági öv büntetés: komoly változások léptek életbe

A biztonsági öv változások kapcsán átrendeződik a felelősség kérdése: ezentúl nem az utas, hanem az autó tulajdonosa (vagy bérelt autó esetén a bérlő) viseli a büntetést, ha az utas nem használja az övet. A módosítás célja, hogy növeljék a biztonsági öv használatát, mely Magyarországon még mindig az európai átlagtól elmarad.

„Noha továbbra is hatalmas vitákat vált ki, hogy a biztonsági öv valóban megvéd-e vagy sem. Személy szerint én az életemet köszönhetem a biztonsági övnek, hiába járt ez azzal, hogy eltört a szegycsontom” – mesélte olvasónk, akit arról kérdeztünk, ő utasként használja-e a biztonsági eszközt. Hozzátette, az anyóson ült abban a járműben, amellyel balesetet szenvedett, szerencsére bekötve.

Kit terhel a felelősség ezentúl?

Gépkocsik esetében az üzembentartó (pl. cég, magánszemély), bérautónál pedig a jármű átvevője felel az utasok övmegtartásáért.

Bírságok változása:

Az objektív felelősség keretében járó bírságok továbbra is az alábbiak szerint alakulnak majd.

Útszakasz típusa Büntetés mértéke Lakott terület 20 000 Ft Lakott területen kívül 30 000 Ft Autóút / Autópálya 40 000 Ft

Hatékonyabb ellenőrzés, a VÉDA-rendszer is figyel:

A rendőrség több eszközzel is igyekszik elérni, hogy a biztonsági öv használat evidenssé tegye. Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, a VÉDA kamerarendszer az övhasználatra is figyel, így hiába tartjuk be a KRESZ sebességkorlátozásokra vonatkozó részét, egy nem bekapcsolt biztonsági öv miatt komolyan ráfázhatunk.

Ugorhat a jogosítvány emiatt a VÉDA tévhit miatt Bár a magyarországi közutakon már egy évtizede működik a VÉDA intelligens kamerarendszer, időről-időre felbukkannak téves feltételezések annak működéséről. Az egyik legfrissebb ilyen félreértés szerint, ha egy adott útszakaszon ideiglenesen sebességkorlátozást vezetnek be – például karbantartási munkák miatt –, a kamerarendszer állítólag továbbra is a korábbi, magasabb sebességhatárt veszi alapul. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, a rendszer mindig alkalmazkodik a legfrissebb körülményekhez. Extrém esetben ráadásul az is előfordulhat, hogy a VÉDA annyi szabálysértést állapít meg egy fotó segítségével, hogy a büntetőpontjaink rögtön összegyűlnek.

Baleset-megelőzési szempontok

Katona Ágnes szakoktató a téma kapcsán elmondta lapunknak, hogy a Baranya Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság legutóbbi ülésén is szó esett a biztonsági öv fontosságáról, és arról is, hogy a baleset-megelőzés az elsődleges szempontja az ilyesfajta változástatásoknak.