Ezt minden pécsi érezni fogja, erre készülhet a polgármester

A pécsi önkormányzat háza táján súlyos pénzügyi gondok lehetnek, mert 300 millió hiányzik a dolgozók kifizetéséhez, de a Biokom Nkft.-nek is milliárdokkal tartozott az önkormányzat, a sofőrök béremelését sem akarják biztosítani. A csőd Pécsen már kézzel fogható közelségben van, ezért egy városházi munkaanyag alapján akár durva megszorítások jöhetnek. A megszorítások lényege az lenne, hogy szinte minden önkormányzati cégnél visszafogják a költéseket, amiknek pedig a kézzelfogható következménye, hogy nem lennének rendbe téve a közterületek, csúsztatnák a karbantartási munkákat.

Ha a csőd Pécs városában beáll, akkor minden leállhat, először a közterületeken fog minden meglátszani - Fotó: MW

Olyan intézkedésekre kell itt gondolni, mint hogy nem költenének a közvilágítás karbantartására, kevesebb pénz jutna a pécsi parkerdők gondozására, a kaszálásokra, a fametszésekre vagy éppen a szociális tűzifaprogramra. Az utcák és terek így koszosabbak lehetnek, a téli síkosságmentesítésen is spórolhatnának. Ezekkel együtt nagyjából több mint 300 millió forintot takaríthatna meg az önkormányzat, miközben a parkolási díjak emeléséből a városházi számítások szerint évente akár 600 millió forint többletbevétel is származhatna. A Biokom Nkft. emellett a közterületi reklámbevételeit is növelné.

A Hullámfürdőben, a nevelési központ uszodájában és a Műjégpályán is 20-30 százalékos jegyáremelést vezetnének be. A Tüke Busz Zrt. esetében 20 százalékos jegyáremelés lenne, magasabb pótdíjakat szabnának ki, valamint a csuklósbuszok alkalmazását is megfontolnák. A próbaidős sofőröket elengednék, nyugdíjasokat is elengednék. A Tettye Forrásháznál a személyi jellegű kiadásokon, és az adatszolgáltatási díjon spórolnának.

Az intézményeknél, óvodáknál, a közterület-felügyeletnél a be nem töltött álláshelyekre nem vennének fel senkit, vagy a távozó 11 bölcsődei nevelő, dajka helyére nem érkezne senki. Érdekesség, hogy a Polgármesteri Hivatalban az elkészült munkaanyag szerint nem láttak lehetőséget a spóroláson, holott éppen tavaly tolták tele a városházát nagyon drágán megfizetett propagandistákkal, akiknek a munkája – minősége és mennyisége – meglehetősen megkérdőjelezhető.