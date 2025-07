Ebben lett a legjobb a Pécsi Tudományegyetem a hazai mezőnyben

A PTE a „learning experience” - vagyis az élményalapú tanulás és a „nemzetközi hallgatók” kategóriákban a legjobbnak bizonyult a hazai mezőnyben - amely területen a PTE Közgazdaságtudományi Kara az élen jár.

A tanulási élmény fogalma ma már jóval többet jelent, mint egy jól megtartott előadás. A PTE-n a tanulás nem passzív befogadás, hanem aktív részvétel, közös gondolkodás, gyakorlati tapasztalatszerzés. A Learning Experience magában foglalja az oktatási tartalmat, a tanulási környezetet, a technológiai eszközöket, az oktatók módszertanát és a hallgatók közötti interakciókat is. A cél: olyan tudás átadása, amely nemcsak megmarad, hanem alkalmazható is.

Ötletből valóság – kézen fogva a hallgatókat

A Pécsiközgáz lassan 20 éve foglalkozik a témával, kezdetben a gombamód szaporodó startupok világa inspirálta a Kar munkatársait az új módszerek bevezetésére, később a régió cégei is érdeklődni kezdtek az innovatív, gyakorlatközpontú kezdeményezések és az egyetemi képzés és a céges szféra összekapcsolódása iránt. A PTE KTK, azon belül az Alkalmazott Tanulások Központja (CAL) nemcsak teret adnak az ötleteknek, hanem utat is mutatnak azok megvalósításához. Mindemellett a hallgatók képzett coachok és mentorok segítségével egyéni segítséget is kaphatnak, fejlődhetnek a soft és hard kompetenciák területén, workshopokon, tréningeken vehetnek részt - ezért a Kar KarrierPont nevű központja felel.

A tantervbe beépített projektalapú elemek révén ma már nem lehet „megúszni” az aktív részvételt – de ez nem is cél. A cél az, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt megtapasztalják, milyen valós problémákra keresni megoldást, csapatban dolgozni, prezentálni, visszajelzést kapni – és fejlődni.

Továbbképzés új szinten

A PTE KTK nemcsak az alapképzésben újít. A meglévő, dinamikusan fejlődő vállalati kapcsolatrendszerre építve egyre szélesebb kínálattal jelenik meg a továbbképzések és rövidebb és fókuszáltabb mikrotanúsítványos programok piacán is. Ezek a képzések nemcsak a hallgatók, hanem a régió kisebb-nagyobb vállalatainál dolgozók számára is elérhetők – így a tudásmegosztás valóban kétirányúvá válik.