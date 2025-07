Teljes kilakoltatás indult Pécsen

Jelenleg is emberek vannak bent, pedig a tetőről cserepek, a homlokzatról téglák omlanak le. Életveszély a pécsi belvárosban! – írtuk meg a héten, miután kedden járt kint a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem annál a belvárosi ingatlannál, amelynek tetejéről hatalmas darabokban hullottak le a téglák az utcára is, s amelyen a tető több helyen be is van szakadva. A Márton utcai életveszélyes önkormányzati bérleményt körbekordonozták, és a lakóknak akkor azonnal el kellett hagyniuk a házat. Visszatértek azonban, mert nem tudnak hova menni, és állításuk szerint nem is kaptak értékelhető válaszokat az önkormányzattól az életveszélyes pécsi ház kapcsán.

Életveszélyes ház: két nappal később esett le az önkormányzatnál

A közveszélyes, összeomlás szélén álló házzal cikkünk és a sajtó érdeklődése után kezdtek el érdemben foglalkozni a pécsi városházán, amíg ugyanis nem kapott szélesebb nyilvánosságot, a lakók is ugyanúgy bent lehettek a házban. Csütörtökön került ki egy felirat a házra az ingatlanokat kezelő Pécsi Ellátó Központtól, amelyen az állt:

Az épület életveszélyes! Az épületbe belépni veszélyes és szigorúan tilos!

Ahol már régóta életveszélyben élnek

Olvasóink ugyanakkor arról számoltak be, hogy István-aknán is hasonló a helyzet,vagy talán még rosszabb, a szennyvíz áztatja az épületek falait. Mint tavaly megírtuk,

az egykori Európa Kulturális Fővárosa címet megkapó Pécs városában szó szerint a felszínen hömpölyög fekália, amiben gyerekek játszanak. Ezt a pécsi önkormányzat és a többi hatóság tétlenül szemléli, holott Péterffy Attila pécsi polgármester is saját bevallása szerint tud róla. Az élet-, baleset- és fertőzésveszélyes lakásokban közel nyolcvan ember él – köztük sok gyermek.

Egy másik olvasónk azt írta a Bama.hu közösségi oldalán, hogy

mi rendesen fizetünk mindet és mi is ilyen házban lakunk. És még úgy is ki akartak minket lakoltatni hogy nincs tartozás. De ez másik történet, így hosszú lenne le írni. A vihar itt is rendet rakott.