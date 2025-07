Észjátékot oktatnak a baranyai strandon

Harkányfürdőben a sakkszeretőknek is kedveznek: minden pénteken és vasárnap 10:00 és 16:00 között sakkoktatást tartanak a Lepke medencénél. A foglalkozásokat Száraz Sándor vezeti, aki várja a kezdőket és haladókat egyaránt. A program különlegessége, hogy a szabadtéri óriássakk-táblán zajlanak az oktatások, így a résztvevők nemcsak a játék rejtelmeibe mélyedhetnek el, hanem közben a fürdő hangulatát is élvezhetik. A rendezvény nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is ideális nyári kikapcsolódási lehetőséget kínál.