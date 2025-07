Ez is egy örökkévalóságig tart? – parkolóhelyeket lehetetlenítenek el a felújítások

Közel egy hónapja már annak, hogy Pécsen, az Esztergályos János utcában több parkoló lezárásra került. A július 4 óta tartó blokád jócskán megnehezíti az ott lakók életét: a tuskómarás pedig nem egy csatornafelújításhoz mérhető munka, gyorsabban is lehetne haladni – vélik az érintett lakosok.

Tuskómarás miatt van lezárva több parkolóhely is.

Az autók száma olyan mértékben megnövekedett a Kertvárosban is, hogy egyébként sem egyszerű a parkolás a környéken, ennek tetejébe most az érintett területen nyolc parkolóhely is használhatatlan. Az ott élők sürgetik az illetékeseket, hogy minél előbb újra használatba vehessék a jelenleg lezárt egységeket.