Itt lehet Pécs legjobb fagyiját kapni!

A fagyizás nyáron sokak számára nemcsak édességfogyasztás, hanem igazi élmény – egy kis kikapcsolódás, nosztalgia, közös program a barátokkal vagy a családdal. Pécs pedig tökéletes helyszín ehhez: hangulatos utcái, teraszai és parkjai kiváló helyszínt adnak egy kellemes délutáni fagyizáshoz. De vajon hol találni a legfinomabb gombócokat a városban?

Pécsen is népszerű a csavaros fagyi. Fotó: Löffler Péter

Ez Pécs legjobb fagyizója az olvasók szerint!

Facebook-oldalunkon feltett kérdésünkre olvasóink készségesen válaszoltak, megosztva kedvenc helyeiket. A legtöbb említést a Csavaros Fagyi Pécs kapta, amely sokak szerint egyedülálló választékával, különleges ízeivel és mindig mosolygós kiszolgálásával vált kedvenccé. Egy igazi törzshely, ahol a kreatív fagyikínálat és az állandó minőség miatt évről évre visszatérnek a vendégek.

Sokan említették a Trüffel Cukrászdát, valamint az Alice’s Cake Cukrászdát is, amelyek nemcsak fagyikínálatuk, hanem süteményeik miatt is népszerűek. Ezek azok a helyek, ahol egy fagylalt mellé akár egy finom desszert vagy kávé is társulhat, így tökéletes célpontjai lehetnek egy hosszabb délutáni pihenésnek is. Mindkét cukrászda híres arról, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozik, és az ízek kidolgozottsága sem hagy kívánnivalót maga után.

Bőven akad választék Pécsett, lehet válogatni

A Giuseppe Lapátos Fagyizó a látványos, olasz stílusú fagylaltadagolásával tűnik ki a mezőnyből. Itt már a szervírozás is élmény, nem beszélve a gazdag, telt ízekről. Szintén sok pozitív visszajelzés érkezett a Frey Cukrászdára és a Magda Cukrászdára, melyek mindkét esetben régóta működő, megbízható helyek – a klasszikus fagylaltok kedvelői ezeket gyakran ajánlják.

Bőven akad kínálat Pécsen. Fotó: MW

A listán szerepel a Jégkuckó, a Capri Cukrászda, a Madre Fagyizó, a Kovács Cukrászda és az Adra Fagyizó is. Ezek a kisebb helyek általában családiasabb hangulattal és személyesebb élménnyel várják vendégeiket. Gyakran házi recept alapján készítik fagyijaikat, és külön figyelmet fordítanak arra, hogy a vásárló valóban jól érezze magát náluk.

A visszajelzések alapján tehát Pécsen bőven van miből válogatni, ha valaki fagylaltra vágyik. Legyen szó a belváros szívében található népszerű helyekről vagy a város csendesebb sarkaiban működő, kevésbé ismert fagyizókról, mindenki megtalálhatja azt az ízélményt, amiért szívesen visszatér. Egy jó fagyi pedig nemcsak hűsít – kicsit boldogabbá is teszi a napot.