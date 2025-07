Fehér autóból tekintgetnek be a házak udvarára Baranyában, több településen is látták őket

Figyeljetek, mert Hirden pont ugyan ezt csinálták 1-2 hónapja. Nálunk is megálltak, és nézelődtek befelé egy fehér vagy vaj színű kocsiból, de ahogy kirohantak a kutyák, bepattant a kocsiba és elhajtott, illetve más is jelezte akkor a helyi csoportban, hogy a kerítésre állva nézelődtek be hozzájuk.