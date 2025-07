Tarolt a PTE! Sokkal többen nyertek felvételt, mint az előző években

Idén nyáron 6.286 felvételiző nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetemre, ami közel 700 fővel több, mint az előző évben. Ez 12,3 százalékos növekedést jelent, amely nemcsak az országos jelentkezői létszámemelkedéssel, hanem a PTE tudatos beiskolázási stratégiájával és a továbbra is erős egyetemi márkával is magyarázható. Az intézmény az elmúlt tíz év legjobb eredményét könyvelhette el az általános eljárásban.

Régen teljesített ilyen jól a felvételi eljárás során a PTE

Fotó: Löffler Péter

A jelentkezők száma 9,7 százalékkal, az első helyes jelentkezők száma pedig még ennél is nagyobb mértékben, 16,2 százalékkal nőtt. Ez azt mutatja, hogy egyre többen választják első helyen a Pécsi Tudományegyetemet. Az új hallgatók 62 százaléka alapképzésre, 16 százaléka osztatlan képzésre, 18 százaléka pedig mesterképzésre nyert felvételt. A felsőoktatási szakképzések (FOKSZ) iránt is volt érdeklődés: a felvettek 4 százaléka ezek valamelyikén kezdheti meg tanulmányait.

Az egészségügy és a gazdasági vonal még mindig sláger a felvételizők körében

Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is erős, hiszen a felvettek 76 százaléka támogatott formában tanulhat majd. Ugyanakkor nőtt az önköltséges hallgatók aránya is, ami azt jelzi, hogy sokan saját finanszírozással is szívesen választják a PTE-t. Ez a tendencia hozzájárult ahhoz is, hogy a nappali munkarendben tanulók aránya minimálisan csökkent: 64 százalékról 63 százalékra.

A legnépszerűbb szakok között idén is ott szerepel az ápolás és betegellátás, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment, az óvodapedagógus és a mérnökinformatikus képzés, valamint az általános orvos és a jogász osztatlan képzések. A mesterképzések közül a pszichológia, az építész, a vezetés és szervezés, a pénzügy és a gépészmérnök szakokra vették fel a legtöbb hallgatót.

Az általános felvételi eljárásban felvettek mellett további növekedést hozhatnak a külföldi hallgatók, a pótfelvételi eljárásban bekerülők, valamint a szakirányú továbbképzések és a doktori programok új hallgatói. Így várhatóan közel 9000 új diák kezdheti meg tanulmányait a 2025/2026-os tanévben a Pécsi Tudományegyetemen.