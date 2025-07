Kocsmakvíz és retro party is várja a fesztiválozókat

A közművelődési szakma legnagyobb országos ifjúsági rendezvényének idén Komló ad otthont - a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2025-ben immár harmadik alkalommal szervezi meg a KözösÉg Fesztivált, amelyet Veszprémben, illetve Szolnokon rendeztek meg a korábbi években. Augusztus 25. és 27. között Kaptár Művelődési Központban interaktív programok, inspiráló beszélgetések, tapasztalatmegosztó műhelyek várják mindazokat, akik szeretnék megismerni a közösségszervezői pálya sokszínű lehetőségeit és izgalmas perspektíváit. A KözösÉg Fesztivál Kárpát-medencei hatókörű, a közművelődés szakmai utánpótlás-nevelését segítő Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület eseménye, a közösségi művelődés szakmai vándorfesztiválja, amely a közösségszervező szakma népszerűsítését és a fiatal szakemberek szakmai fejlődésének támogatását szolgálja.

A komlói kaptár Művelődési Központ ad helyet idén a háromnapos KözösÉg fesztiválnak

A Látópontok is bemutatkoznak a fesztiválon

A fesztivál augusztus 25-én 13.30-kor ünnepi köszöntőkkel veszi kezdetét, majd a délután folyamán Komló az én városom címmel bemutatkozik a Kaptár Művelődési Központ, zenei témában kerekasztal beszélgetésre kerül sor és a New Generation is fellép. Az egyetemek kínálata is megismerhető lesz a Kaptárban, az esti program pedig Kocsma kvíz, Linedance, Dráma workshop és Kávéház lesznek. Augusztus 26-án szakmai utakra indulnak a résztvevők a baranyai Látópontokra - Hosszúhetény, Zengővárkony, Szászvár, Magyaregregy és a Komlóverzum a célállomások. Délután színházi drámaműhely, és kreatív műhelyek várják az érdeklődőket: natúrkozmetika, pólófestés, élményfestés, tűnemezelés szerepelnek a kínálatban. Este Retro Partyval zárul a nap. Augusztus 27-én a közösségszervezés 21. századi kihívásairól hallhatnak előadást a résztvevők, illetve kerekasztal beszélgetés, vitafórum is része a programnak. Kézműves vásárt is tartanak helyi és térségi kézművesek, termelők részvételével, valamint bemutatkozik a MiniZoo. A fesztivál ideje alatt kísérő programként a Magyar Fotográfia Napja alkalmából megtekinthető Juhász Balázs: Kincses Baranya fotókiállítása is a Kaptárban.