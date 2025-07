Tűzoltók, lovak, borok és bábjáték – ezt hozza Pécsre a KOVÁSZ fesztivál

Mindezeken túl rengeteg színes program várja a családokat - a fesztiválon lehetőség nyílik a Pécsi Egyházmegye közösségeivel való találkozásra, tematikus tárlatvezetések, múzeumpedagógiai barangolások, népi játékok, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, origami, kötélkert, íjászat, vívás, tűzoltósimogató, lovaglás, állatsimogató is várja az érdeklődőket, ezen ívül gasztrokulturális élményeket is kínál a fesztivál, amelynek keretében termelői piac és pékműhely is nyílik. Mindemellett ingyenes egészségügyi szűrések is elérhetők lesznek a nap folyamán.

A Pécsi Egyházmegye családi fesztiváljának minden programja ingyenes

A Rózsakert, a Püspöki Kincstár és környéke a Dóm tér, a Püspöki Palota, az Egyházmegyei Könyvtár, az Egyházmegyei Levéltár, valamint a Magtár Rendezvényház és környéke mind helyszínei a KOVÁSZ fesztiválnak. Az egész napos rendezvény 18 órakor a Székesegyházban Szent István Napi ünnepi szentmisével ér véget.

A Pécsi Egyházmegye közlése szerint a KOVÁSZ fesztivál minden programja ingyenesen látogatható és eső esetén is megtartásra kerül. Személygépkocsival parkolni a környező utcákban lehet, az Egyházmegyei Hivatal és a Magtár Látogatóközpont parkolói a rendezvény miatt le lesznek zárva.