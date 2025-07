Brutális! 8,8-as földrengés rázta meg Oroszország keleti partvidékét – Japánt is elérte a cunami!

A Meteo Mecsek a honlapján és a közösségi oldalán is rendszeresen közöl az előrejelzések mellett természeti csapásokkal árvizekkel és földmozgásokkal kapcsolatos híreket is. Mint írták, a kamcsatkai földrengés miatt kisebb cunami alakult ki, amely elérte Japán partjait is.

Hatalmas földrengés rázta meg Kamcsatkát. Grafika: Meteo Mecsek

A japán meteorológiai szolgálat szerint a szigetország keleti partvidékét 30–40 centiméter magas hullámok csapták le, Kamcsatkát pedig 3-4 méteres hullámok érték el. Bár ezek nem okoztak komoly károkat, a hatóságok elővigyázatosságból cunami-riadót adtak ki, és több part menti településen ideiglenesen evakuálták a lakosság egy részét - részletezte az oldal.

Földrengés Oroszországban!

Tájékoztatásuk szerint Oroszországban jelenleg is zajlik a kárfelmérés. Bár az első jelentések szerint nem dőltek össze épületek, és nincsenek halálos áldozatok, a földrengés erőssége miatt továbbra is fokozott figyelmeztetés van érvényben a térségben. A szakértők szerint utórengésekre is számítani lehet az elkövetkező napokban. A japán hatóságok hangsúlyozták, hogy a helyzet stabil, és nem fenyeget további veszély, de továbbra is nyomon követik a tengeri aktivitást.

Legutóbb 2011-ben volt ekkora erejű földrengés!

A legutóbbi a mostanihoz hasonló vagy még erősebb földrengés 2011. március 11-én történt Japánban, 9,0-es magnitúdóval. Ez volt az egyik legerősebb földrengés a világon, és a legerősebb, amit Japánban valaha mértek.