Frissülnek a fotók, a te házad is jól látható lesz

A Google Street View rendszeres frissítéseinek köszönhetően hamarosan Baranya vármegyében is elérhetők lesznek a legújabb utcaképek, Jász-Nagykun-Szolnok megyében már több helyen le is zajlott a változás − számolt be róla a szoljon.hu. Térségünkben májusban készültek el a felvételek, így a technológiai óriás várhatóan néhány héten belül frissíti az itt látható képeket is.

Fotó: Mészáros János

Sokan nem örülnek a Google Street View lehetőségének

A Google rendszeresen frissíti az utcaképeket világszerte, hogy a felhasználók a lehető legaktuálisabb környezetet láthassák – legyen szó útvonaltervezésről, városnézésről vagy akár nosztalgiázásról. A májusi baranyai rögzítés során a Google kamerás autói végigjárták a megyeszékhely, Pécs utcáit, valamint több baranyai települést is lefotóztak. A Google Street View azonban nem örvend osztatlan sikernek.