Pécsi harc: már ők is összecsaptak egymással (VIDEÓ)

Felpezsdült Pécs szíve, csak most kicsit másképp… breaktáncosok lepték el a Széchenyi teret a pécsi Fényfesztivál alatt – közölte a Bama.hu a közösségi oldalán, amihez egy rövid videót is posztoltunk. Ezen néhány fiatal mutat be pár elemet, és bemutatkoznak a pécsi breaktáncosok. Csakhogy a poszt alatt elég kémény harc bontakozott ki, az egyikük Palotai Tamás, azaz Tom-Po volt, aki maga is többszörös bajnok. A belharcban erős véleményt fogalmazott meg a fellépőkkel szemben.

Évekkel ezelőtt is sokat táncoltak az utcán, most miért pattant ki a harc? - ILLUSZTRÁCIÓ : MW Archív

Szerinte alapvetően az a probléma,hogy a breaktánc elveszítette az eredeti utcai, underground jellegét, mára inkább kurzus-centrikus lett, kevésbé autentikus. Szerinte a bemutatott produkcióhoz társított szalagcím és a hozzá csatolt videó között hatalmas a minőségbeli kontraszt, mert gyenge minőségű előadást mutattak be, amely nem tükrözi a pécsi breaktáncot.

Pécsi breaktánc: harc a múltért?

– A szereplők gyerekek voltak – ez nem baj, de ha csak őket mutatják, torz képet ad a teljes pécsi breakesekről

– mondta. – A pécsiek között világbajnokok, Európa-bajnokok voltak, mindig látványos volt ha táncoltak, és mi nagyon sokat táncoltunk az utcán, nem tanfolyamokra jártunk. Annak idején egy diszkóban vagy máshol csak úgy összeálltunk, csináltunk egy kört és breakeltünk, akkor körbeálltak minket, néztek. Most viszont szinte fordítva van.

Szerinte, annak idején ők szórakozásból kezdték el, és ez volt az életük, amivel egy idő után már pénzt is tudtak keresni, de ez már csak egy plusz dolog volt. Úgy érzi, hogy ez a szellemiség veszett el, amit amúgy jelez az is, ami az olimpián történt, amikor a breaktánc nagyon nagy sallert kapott.

Úgy látja, a pécsi fénykor 2000-es évek elejétől egészen a 2010-es évek közepéig tartott, sok pécsi csapat is európai- és világszínvonalat képviselt. De az utcai mozgalom elhalványult, kurzusalapúvá vált a tánctanítás, ez szerinte kiöli a műfaj szabadságát, az egyéniségeket.