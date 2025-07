Pécsi városházi balos dolgozó Orbán Viktor klubjában

Májusban hirdette meg Orbán Viktor a Harcosok Klubja kezdeményezést, amelyet azért hoztak létre, mert a baloldali ellenfél felismerte, hogy „átkerül a politika a digitális világba”, ahol ők „otthonosan mozognak, mert hamarabb mentek oda, ismerik a trükköket”. Képesek arra, hogy „olyan zajt keltsenek, hogy úgy nézzen ki, mintha ők lennének többen”. A miniszterelnök a minap azt is elárulta, hogy „elfogott” egy olyan üzenetet, ahol az van kiadva parancsba, hogy mindenkinek kettő álprofilt kell létrehoznia.

Gyurcsány Ferenc után irány a Harcosok Klubja? Péterffy Attilát elhagyják a leglojálisabb hívei, vagy csak kémkednek? Forrás: DK Facebook-oldala

Miért lépett be a Harcosok Klubja közösségébe?

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a klubban megjelentek olyan személyek is, akik a valódi közösségi oldalukat használva léptek be a klubba, köztük a baloldali pécsi önkormányzat emberei is. A városházi propagandalap egyik volt főszerkesztő-helyettese is belépett.

Ennek két oka lehet a városházi jobboldali forrásaink szerint: vagy információszerzés, vagy pedig az, hogy a baloldal helyett a jobboldalt választotta az illető. Az előbbire az lenne a magyarázat, hogy a baloldali közösségnek létfontosságú, hogy tisztában legyen a jobboldaliak szándékaival. Ugyanakkor látva a pécsi történéseket, az a lehetőség sem elhanyagolható, hogy a másik oldalon próbálna szerencsét. Ez a pécsi önkormányzati propagandista esetében nem lenne teljesen váratlan, hiszen a fideszes városvezetés idején megtalálta a számítását a pécsi önkormányzat berkein belül.

Megmentették őket maguknak

Egy évvel ezelőtt a baloldali, MSZP-DK-s többségű városvezetés egyik utolsó intézkedése az volt, hogy a városi lapot "író" propagandistákat megmentse, és Péterffy Attila baloldali városvezető közelében tartsa, mert akkor félő volt, hogy a városi lapot beszántják. Ennek érdekében a politikailag megbízható kádereket a városházára ejtőernyőztették.

Mint megírtuk, azzal hogy a balos városvezetés 30 fővel – köztük tehát a legjelesebb propagandistákkal is –felduzzasztotta a pécsi Polgármesteri Hivatalt. Ez a 30 fős létszámemelés az akkori számítás szerint 290 millió forintos éves többletkiadást jelent a hivatalban, amiből könnyen kiolvasható, hogy minden egyes "új" dolgozó közel 10 millió forintjába kerül átlagosan.