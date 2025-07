Horvátországi nyaralás: ezeket a tuti helyeket érdemes meglátogatni

A Horvátország Tele Élettel utazási iroda magyarok ezreinek segít ilyenkor: nyaralás repülővel, vagy autóval, mindenre van egy jó ötletük, ezúttal pedig 5 olyan eldugott horvát helyet mutattak be, amelyet érdemes lehet meglátogatni.

Lehet nyugodt is a horvátországi nyaralás

Sokaknak a tömeg és a rengeteg magyar turista ugrik be a horvátországi nyaralás kapcsán, azonban van lehetőségünk arra is, hogy nyugodtabb körülmények között pihenjünk a szomszédban, ha már nem a Balatonra terveztük az idei pihenést. 5 csendes és gyönyörű hely, amely Baranya vármegyéből is elérhető.

Pasjača Beach – Konavle (Dubrovniktól délre)

Az első ilyen a Pasjača Beach, amely egy igazi kincs a sziklák között. Aki ide akar látogatni, annak egy picit meg kell küzdenie az elemekkel – meredek, sziklás lépcsősor visz le a partra –, de minden fáradságot megér. A partot hatalmas sziklafalak ölelik körül, a víz elképesztően tiszta, a látvány pedig olyan, mintha egy titkos világba csöppennél. Saplunara Beach – Mljet-sziget

Horvátország kevés homokos strandjainak egyike. Az Mljet-szigeten található Saplunara öble sekély és meleg vizével, valamint a fenyőerdők által nyújtott árnyékkal tökéletes hely családosoknak vagy pároknak, akik csendes pihenésre vágynak. Na persze addig, amíg egyre többen fel nem fedezik a helyet. Nugal Beach – Makarska

A Biokovo-hegység lábánál, fenyőerdőn keresztül közelíthető meg ez a strand (amelynek akad nudista strandolós része is). A smaragdzöld víz, a vad sziklák és a természetes környezet különleges hangulatot áraszt – ideális választás azoknak, akik a természet közelségére vágynak. Akik a konzervatívabb vonalat képviselik, azoknak nem biztos, hogy ide kell ellátogatniuk. Zavala Beach – Hvar-sziget (vagy Dubovica Beach keleti része)

A Hvar-sziget általában a bulik és yachtok szigeteként ismert, de Zavala a nyugodtabb oldalát képviseli. Kavicsos kis öblök sorakoznak egymás után, ahol gyakran csak halászcsónakok ringatóznak. Egy tengeri cipő azért ajánlott erre a környékre. Ilyen lábbelit már 2000 forint környékén is vehetünk magunknak Pécsen, de természetesen a határ itt is a csillagos ég: egy Crest Watermocs darabért 20 ezer forintot is elkérnek. Klančac Beach – Brseč (Isztria)

Végül, de nem utolsó sorban egy, az Isztria déli részén rejtőző félkör alakú öböl is felfért a listára – amelyet magas sziklafalak vesznek körül. A fehér kavicsok és a smaragdzöld víz meseszerű látványt nyújtanak – nem véletlenül szerepel rendszeresen a „Horvátország legszebb strandjai” listákon.

Sokakat elrettentenek a horvátországi viharok

Mi is beszámoltunk róla korábban, hogy Horvátországban mekkora károkat okozott a vihar július elején, ám egy kint élő, horvátországi apartmanokkal foglalkozó magyar férfitől megtudtuk, hogy ezek a zivatarok amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan mennek is.