Tömegével szállítják el a magyar autókat Horvátországban − mi történik?

A horvátországi nyaralás a legfrissebb turisztikai statisztikák szerint a magyarok körében a legnépszerűbb, ha külföldi pihenésre adják a fejüket. Ugyanakkor ez nem csak ránk igaz, a régióból rengetegen választják az Adriai-tengert úti céljuknak a nyár során, így a hatalmas tömeg miatt természetesen a parkolóhelyekért is igazi harc megy, a horvátok pedig sokszor furfangosan nem jelzik egyértelműen, hogy egyes helyeken tilos a parkolás.

Rengeteg magyar számára vált rémálommá a horvátországi nyaralás.

Horvátország parkolási bírság: rengeteg magyar ráfázott

Tömegével jelentek meg azok a fotók az interneten, amelyen szemmel láthatóan magyar rendszámmal rendelkező autókat szállítanak el. A legtöbben értetlenül állnak az eset előtt, mert a horvátok sokszor már rafináltan utaznak is arra, hogy bírságokat oszthassanak ki. Lapunknak megszólalt egy érintett autós, aki arról is beszélt, hogy több magyart is látott, aki pánikba esett, mert elvitték az autóját.

Sajnos egyszer már én is pórul jártam, azóta igyekszem segíteni, ha kétségbeesett magyarokat látok. A visszaszerzés folyamata nem egyszerű, ugyanis úgy kell eljutnod az autódért egy számodra ismeretlen helyre, hogy nincs autód. Nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy miként tudod megoldani, sőt, szívesen tárolják neked a kocsidat napi 50 kunáért. Nekem meggyőződésem, hogy ez már a turisztikai biznisz része.

A bírság mértéke 39 ezer forinttól indul, de akár 70 ezer forintra is rúghat, plusz ehhez hozzájön az autó napi tárolási díja (kb. 3000 ezer forint), ha nem megyünk érte mihamarabb. Egyes cégek adnak azonban kedvezményt, ha 3 napon belül kifizetjük a büntetést. Vannak viszont kellemetlen meglepetések is: egy érintett elmesélte, hogy a helyszínen 400 kunáért kiváltotta a személyautóját, majd mikor hazaértek a nyaralásról akkor jött a kellemetlen, 50 ezer forintos csekk.

A tilosban parkoló autókat lefotózzák, majd elszállítják.

Hogy szerezhetem vissza az autómat?

Az első lépés, hogy megtudjuk a rendőrségtől vagy a parkolószolgálattól, hogy hol van az autó. Ezt követően el kell mennünk érte és bemutatni a kért dokumentumokat (személyi igazolvány, forgalmi engedély, jogosítvány, esetleg kötelező biztosítás), de egy korábban vásárolt horvátországi autópálya matrica is segíthet az azonosításban. A helyszínen ki kell fizetni a felmerülő költségeket és már vihetjük is a járgányt.