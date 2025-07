Ilyen is rég volt: tűzijáték lesz szombat este Pécsen

Nem csak abból a szempontból különleges információ ez, hogy rég volt tűzijáték Pécsen, hanem mert ritkán látható jófejséget mutatott egy Pécs-Újhegyen élő lakos a szomszédai felé.

„Sziasztok! Bulit tartunk szombaton, a lányom szülinapját. Hangosak leszünk, ezért előre bocsánatot kérünk! Este tűzijáték is lesz, ha valakit zavarunk, szóljatok” − írja Facebook-posztjában az illető. A posztot olvasók jó szórakozást kívántak estére, valamint megköszönték a férfinek, hogy előre jelezte, hogy mi várható ma este. Remek pozitív példa ez arra, hogy így is lehet élni. Azt is sikerült megtudnunk, hogy 21 óra után lesz érdemes az eget kémlelnie annak, aki látni szeretné a fényjátékot.