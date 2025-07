Harkányt megvennék kilóra – erre költenék a baranyaiak a lottónyereményt

Mindenki álmodozott már arról, hogy egy szép napon megnyeri a lottót. Eljátszunk a gondolattal: milyen lenne úgy élni, hogy nem kell többet a számlák miatt aggódni, hogy megvalósíthatjuk régi vágyainkat, segíthetünk másokon, vagy akár teljesen új életet kezdhetünk valahol távol. Az ötöslottó nem csupán egy szelvény és néhány szám – hanem remény, menekülés a hétköznapokból, és lehetőség arra, hogy egy csapásra minden megváltozzon. És bár a nyerési esély minimális, a vágyakozás, a tervezgetés, a „mi lenne, ha…” gondolata örök kísérője marad sokunknak. Erről kérdeztük meg olvasóinkat Facebookon, ha már a jelenlegi várható főnyeremény 3,8 milliárd forint körül mozog.

Sokan egyszerű, de nagyszerű tervekkel álltak elő

A legtöbben persze először az anyagi terheiktől szabadulnának: lakáshitel kifizetése, családtagok támogatása, gyerekek életkezdésének segítése, házfelújítás. A vágyak azonban jóval túlmutatnak a pénzügyeken – van, aki egy vízparti házikóban képzeli el a gondtalan jövőt, más a gyereke iskoláját segítené nagyobb összeggel. Egy hölgy például kifejezetten arra vágyik, hogy egy 11 éves kisfia számára végre találjon orvost, aki megműthetné – akár külföldön is. Többek szívében pedig nemes célok is élnek: állatmenhelyek, gyerekkórházak, idős emberek, egyedülálló szülők, sőt, nyugdíjas-lakópark is szerepel az álmok listáján, uszodával, focipályával, tornateremmel.

Egyik olvasónk határozott tervvel bír: megvenne egy egész tanyát, sok szürke marhával, és odaköltözne a természethez közel. Más egy vendéglőt nyitna, ahol elérhető áron szolgálnának fel régi, magyaros, népies ételeket – ő biztos benne, hogy a nyeremény után is dolgozna tovább.

Mire költhetjük a lottónyereményünket Baranyában?

Egy olvasónk rendszeres lottózó, de inkább már az Eurojackpotra esküszik – itt közel 30 milliárd forintnyi euró a nyeremény. A számokat nem hasraütésszerűen választja, hanem mesterséges intelligencia segítségét veti be a tippeléshez. Azt mondja, egyszer úgyis be fog jönni, és ő már tudja is, hová utazna elsőként a nyereménnyel – a Maldív-szigetekre a teljes családdal.