Exkluzív: megszólalt lapunknak a Görögországban életveszélybe kerülő magyar család (VIDEÓ)

Igazából egyik pillanatról a másikra elkezdett emelkedni a vízszint, a lányom kérdezte is, hogy „apa, leér a lábad?” Majd azt vettük észre, hogy nemhogy nem ért le a lábunk, de iszonyú messze sodródtunk attól a helytől, ahol játszadozni kezdtünk. Kiment alólunk a talaj. Nem volt pánik, hanem azonnal neki kellett állni úszni, menni kell kifele. Azt láttam, hogy a nagyobbik lányom távolodik tőlem, tehát valószínűleg jó erőben úszik és mi a kisebbel le vagyunk maradva. Gondoltam, semmi baj, kicsit lassabban úszunk, semmi baj − hát tévedtem. A nagyobbik lányom is bajba került, mi pedig még nagyobb bajba kerültünk. Nehéz leírni a szituációt, mintha egyre távolabb kerültünk volna a parttól, több száz méterre. Olyannyira elvitt minket a sodrás, hogy teljesen rossz helyen kerestek bennünket. A nagyobbik lányom az utolsó méterekre már teljesen elfáradt, kiabált az anyukájának, az anyukája berohant érte a vízbe, kihúzta, és annyit mondott neki, hogy apáék nagy bajban vannak. Voltak ott külföldiek, akik leszúrták a lányom, hogy miért ment be ilyen helyre, és ő nekik is mondta, hogy mi még bent vagyunk, és ott mindjárt elindult a telefonálgatás.