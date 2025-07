KRESZ-tévhit: biciklivel sem úszod meg − kötelező, vagy jön a borsos bírság

A KRESZ pedig egyértelműen fogalmaz ebben a témában is: „a kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat”. Ez a szabály 1998-ban került be a KRESZ-be, miután elkezdtek népszerűvé válni a mobilok. Egyértelműen a balesetveszély csökkentése a cél, hisz az okostelefon nyomogatása elvonja a közlekedők figyelmét, amely miatt rengetegszer történik baleset.

Katona Ágnes pécsi gépjárművezető szakoktató szerint a kerékpárosok és az elektromos rolleren közlekedők is sokszor tudtuk nélkül idéznek elő balesetveszélyes szituációkat.

„Életveszélyesek. Saját magukra nézve és másokra nézve is. Mielőtt belemegyünk ebbe a témába, azért azt tisztáznám, hogy nem csak konkrétan az veszélyezteti a forgalmat, amikor valaki valahova odamegy és ott közlekedik, hanem az a tempó, amivel megközelít egy adott forgalmi helyzetet, egy útkereszteződést vagy bármit, ahol nem számítanak arra, hogy bárki olyan tempóval onnan, és úgy fog közlekedni. Maga az, hogy megijeszt valakit ezzel, aki normálisan megy és figyel azokra a dolgokra, amire abban a közlekedési helyzetben kellene figyelni, és ő berobbant oda a rollerével, kerékpárjával egy ilyen szituációba, az pont elég arra, hogy az autós megijedjen, elrántsa a kormányt, nagyot fékezzen, tehát valami olyat cselekedjen, amire a többiek nem számítanak. Egy következményhullámot tud elindítani, lehet, hogy ő már nincsen sehol, de a következményei mégis súlyosak lehetnek” − mondta el a vele készített podcastünkben a szakember.