Nem semmi: még a Zsolnay is beszáll a kút javításába

​Javában zajlik a pécsi Citrom utcában található Tüke kút felújítása – számolt be róla a Biokom.

Néhány hete a szökőkút kávájáról letört egy nagyobb darab, miután egy kisgyermek felmászott rá. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a kút megrongálódott.

A helyreállítás jelenleg is folyamatban van. Elsőként már megtörtént a kút – a balesettől függetlenül tervezett – vízkőmentesítése, valamint egy graffitit is eltávolítottak a szakemberek. A javítás összesen három elemet érint: a rongálódást követően kiderült, hogy két pirogránit elem is megsérült, a pótláshoz szükséges sablon elkészítéséhez pedig a Zsolnay gyárnak egy további, ép elemre is szüksége lesz. A pótlandó elemek gyártásának előkészülete már megkezdődött, és várhatóan néhány héten belül elkészülnek, ezután kerülhetnek vissza a szökőkútra. Addig is, bár kicsit hiányosan, de a Tüke kút továbbra is üzemel.