Itt a megoldás! Ezt használd a nyestek ellen, hogy ne legyen baja a kocsidnak!

A nyestek okozta károk már nemcsak vidéki problémának számítanak: városokban is egyre gyakrabban tűnnek fel, főként az autók motorterében vagy padlásokon. Az állat meleg, védett helyet keres, ahol biztonságban lehet – és ha megtalálja, hamar otthonosan mozog. A baj csak az, hogy ez a „lakberendezés” gyakran súlyos következményekkel jár. Megrágott kábelek, széttépett szigetelés, tönkrement vezérlőegységek – ezek mind a nyest látogatásának nyomai lehetnek. Az okozott kár akár több százezer forintra is rúghat, a javítás pedig sokszor időigényes és bosszantó.

Könnyen bosszúságot tud okozni a nyest, érdemes elüldözni az autónktól

Fotó: MW

Sok a károsult autó, tehetünk ellene valamit?

Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője tapasztalatai alapján úgy látja, hogy egyre több nyestkárt szenvedett járművet hoznak be hozzájuk javításra. Mint mondja, valódi, biztos ellenszer nincs, de az elektromos riasztók – amelyek olyan frekvenciájú hangot bocsátanak ki, amit az emberek nem hallanak, az állatokat viszont zavarja – a leghatékonyabbnak bizonyultak. Emellett egy egyszerű, természetes módszert is javasol: harisnyába töltött kutyaszőrt lógassunk be a motortérbe, mert az intenzív szag elriasztja a nyesteket. Ez a megoldás különösen azoknál válhat be, akik nem szeretnének műszaki vagy vegyi megoldásokhoz nyúlni.

A netes fórumokon szinte naponta bukkannak fel újabbnál újabb házi praktikák. Van, aki azt mondja a nyest csapda a leghatékonyabb – de kérdés, hogy hová helyezzük át a befogott nyestet, és vajon nem jön-e vissza? Mások szerint a macska a legjobb riasztó: ahol rendszeresen feltűnik egy kandúr, ott ritkábban fordulnak elő károk. Ugyanakkor egyre népszerűbbek a szag- és hangalapú megoldások is.

Megoldást jelent a mosdóban, de még a nyestek ellen is?

Egy különösen érdekes ötletet egy utazós csoportban osztott meg egy autós: szerinte a motorházba akasztott, olcsó vécéillatosító csodákra képes. A „túlságosan is illatos” műanyag korong ugyanis elriasztja a nyesteket, akik nem bírják a mesterséges, intenzív illatokat. Hasonló elven működhetnek a kátrányos rongyok is, amelyek szintén erőteljes szaggal töltik meg a kiszemelt helyet.