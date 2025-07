Országhatáron túlról is érkeznek az ünnepi napokra

Pécsváradon is színes programokkal készülnek az idei Szent István Napokra. Augusztus 12-én 18 órától a pécsváradi vár szabadtéri színpadán rendezik meg a „Székely Táncláng” elnevezésű estét, ahol az erdélyi Zetelakáról érkező Ezüstfenyő Néptánccsoport mutatja be a székely hagyományok táncos örökségét. A programban fellép még a majosi Berkenye Néptáncegyüttes és a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Néptánccsoport is. A belépők 2000 forintos áron elérhetők a Pécsváradi Művelődési Központban, valamint online a madeinpecs.hu oldalon.