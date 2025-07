Örülhetnek a horgászok – komoly fejlesztések indulhatnak

A sikondai halőrháznál a belső terek megújításán túl a kémény karbantartására is sor kerül, Mecsekpölöskén pedig teljes korszerűsítés lesz: új tetőszerkezetet, burkolatokat, járólapot, nyílászárókat kap az épület, ezen kívül a fürdőrész is megújul, és a filagória kialakítása is szerepel a tervek között. A horgászok számára mindkét helyszínen nyársalóhelyeket is létrehoznak.