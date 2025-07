Gyászol a pécsi állatkert: elpusztult a zoo népszerű mókamestere

A pécsi állatkert bejegyzésében felidézte, hogy Bonifác nagyon fiatalon, 2016. május 3-án érkezett hozzájuk. Szavaik szerint már akkor nagy egyéniség volt, ifjú, dacos és akaratos fókagyerek.

Elpusztult Bonifác, a pécsi kedvenc. Fotó: Pécs Zoo

Az évek alatt azonban egy kiegyensúlyozott, nyugodt felnőtt fókává érett, aki szívesen dolgozott gondozóival. Ha éppen nem volt éhes, akkor is szeretett különféle feladatokat végrehajtani, köztük karikát hozni, labdázni vagy csak a parton gyakorlatozni.

Az állatkert arról is megemlékezett, hogy Bonifác szeretett a fánk alakú játékkal is mókázni, több alkalommal megviccelve az arra járó látogatókat: belebújt, majd vergődött benne, mint a partra vetett hal, így sokan hitték, hogy bizony, beszorult, majd a következő pillanatban játszi könnyedséggel kicsusszant belőle.

„Ő volt az a fóka, akire minden egyes etetés alkalmával lehetett számítani, mondhatni a csapat mozgatórugója. A rengeteg embert vonzó látványetetések alkalmával sem volt lámpalázas, élvezet volt vele együtt dolgozni” - írták az állatkert munkatársai, akik szerint Bonifác türelmesen és lelkesen csinálta az egészségügyi tréningeket is.

Felidézték azt is, hogy természetesen, ha nem kapott időben jutalmat, annak hangot is adott. Mint fogalmaztak, Bonifác volt az egyetlen vokális fóka a csapatban. Hangját – mely röfögésre, böfögésre, horkantásra hasonlított – ivarérett korában kezdte felfedezni. Nem sokkal később már tökéletesítette tréningen is, valamint, a szintén rá jellemző „vízfelszín csapkodásával” együtt figyelemfelkeltő eszköz volt, mellyel azt tudakolta, „hol a hal?” - olvasható a bejegyzésben.

Üres lesz medence a pécsi mókamester nélkül

Bonifác az állatkert másik fókájával az Augsburgból érkezett Donkával; akivel egyébként ugyanabban az évben, ugyanazon a napon születtek egy szuper párost alkottak, szinte az első perctől. Persze, mint minden jóravaló kapcsolatban, itt is előfordult, hogy összekaptak. Borkával, a lányával is jó kapcsolata volt, mondhatjuk Borka igazi apja lánya lett, aki szeretett Bonifác személyisége pótolhatatlan lesz a Zoo és gondviselői számára.