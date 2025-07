Pécsi egyetemisták kutattak, és mi csak kapkodjuk a fejünket: ilyen témákkal taroltak

Meghatározó lépés ez a közgazdász hallgatók számára

– Biztos vagyok abban, hogy a TDK-megmérettetéssel a karunk idén is elindított hallgatókat egy jó irányba – összegez dr. Rácz-Putzer Petra egyetemi adjunktus, aki egyben a fakultás tudományos diákköri tanácsának titkára és az országos tanács közgazdaságtudományi szakmai bizottságának titkára is: – Gondolkodniuk, elmélyülniük, kutatniuk kell, tudatosan és kitartóan dolgozni, együttműködve konzulenssel és esetleg diáktársakkal is. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy verseny- és vizsgahelyzetben is tapasztalatot szereznek, rangos eredményeket érnek el, sőt új kapcsolatokat is sikerülhet építeniük, az nemcsak a szakdolgozatukhoz jelent nekik erős alapot, de akár a későbbi tudományos kutatómunkájukhoz is lendületet adhat, akár karrierútként is kijelölve azt.

A korábbi négy kötet után hamarosan az aktuális kiadvány is elérhető lesz a PTE KTK oldalán: https://ktk.pte.hu/hu/uton-a-jovobe-tanulmanykotetek

A kiadvány és a kar éves TDK-tevékenysége az NTP-HHTDK-24-0041 kódjelű, „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” – „PTE KTK TDK tevékenységének fejlesztése 2024/2025” című pályázat támogatásával valósulhatott meg.