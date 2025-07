Megvan az időpont: ekkor állhat le a buszközlekedés Pécsen

Minden eddigi jel arra mutat, hogy ezúttal is dühösek a pécsi sofőrök és nem hagyják magukat: a jelenállás szerint ugyanis a pécsi közlekedési cég leállhat a hónap végén. Tüke Busz Zrt.-nél dolgozó sofőrök ugyanis átverve érzik magukat, hiszen a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) szerint megszegték a korábban elfogadott megállapodást: nem teljesítették a megígért, saját önkormányzati határozatukban foglalt 9 százalékos béremelést, abból lecsíptek és a megmaradt 3,5 százalékos emelést nem akarják megadni, csak novemberbe. Az érdekképviselet szerint mindössze alig 150 millió forintról van szó, egy ekkora városnak ez nem okozhatna problémát, ezért sztrájkot fontolgatnak.

A pécsi közlekedés leállhat, nagy a baj a városban! Fotó: MW

Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi képviselője jelezte, az aláírásgyűjtés már elindult a munkabeszüntetés támogatására, egyre többen választanák ezt a megoldást, olyanok is, akik korábban türelmesebbek, lojálisabbak voltak a baloldali városvezetéssel a korábbi években.

A pécsi közlekedés leállhat újra

A szervezet elnöke, Dobi István közölte, az első napon eredménytelenül zárult a sztrájk előtti kötelező egyeztető tárgyalás, kétnapos sztrájk szervezésébe kezdett a SZAKSZ, amit július 27-28-án tartanák meg. Szerinte, mivel a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója nem is tárgyalhatott érdemben velük, ezért Pécs polgármestere, Péterffy Attila nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy pécsi közösségi közlekedés zavartalan legyen.

Pénzügyi csőd szélén táncol Pécs

A sofőrök emelésének elvételére azért került sor, órási a baj az önkormányzatnál. A Fidesz-KNDP ugyanakkor közölte a baloldali városvezetéssel, hogy nem támogatja és károsnak ítéli az egymilliárdos megszorító csomag tervezetét, amely szinte minden pécsit hátrányosan érintene. A városháza Péterffy Attila polgármesterrel az élén ugyanis a tavalyi választási kampányban még sikerpropagandát folytatott, de most már egy drasztikus megszorító csomagot állíttatott össze, amellyel el akarják kerülni a várost fenyegető pénzügyi csődöt.

Elvileg még van lehetőség a megegyezésre, bár ilyen merev álláspontok mellett erre kevés látni reális lehetőséget, főleg úgy, hogy információink szerint Péterffy máshol is már megszorításokról döntött a súlyos pénzügyi helyzet miatt. Buszos sztrájkra nem először kerülne sor Pécsen, de többször is ott lebegett a lehetősége már az elmúlt években is.