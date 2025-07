Dermesztő jelenetek: gyanús alak ólálkodik a pécsi óvoda környékén

Szokatlan és felháborító jelenetekről számolt be egy édesapa: elmondása szerint egy pécsi óvoda környékén ismeretlen férfi zaklatta gyermekét. Ezt követően két édesanya is jelezte, hogy az ő gyermeke is hasonló dolgokról mesélt odahaza.

Egy kopasz, szakállas férfi ólálkodik az egyik pécsi óvoda udvaránál, több gyermek is beszámolt róla.

Forrás: MW/Illusztráció

Furcsa jelenetek egy pécsi óvoda udvaránál, idegen férfi szólítja le a gyermekeket?

Az eset kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, valamint az érintett pécsi óvodát is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket. Az érintett szülők egymástól függetlenül arról számoltak be, hogy egy szakállas férfi a kerítésen kívülről állva szólította le a gyerekeket.

„Szeretnék segítséget kérni, keresek valakit Pécs-Somogyból, aki ma odament az ovi kerítéséhez és megkínálta a kislányomat valamivel és azt mondta neki, hogy ő csak beszélgetni szeretne. Az emberről annyit tudok, hogy kopasz és szakállas. Ha valaki tudna segíteni, hogy ki lehet az illető, megköszönném, szeretném megkérdezni, hogy miről szeretett volna beszélgetni az 5 éves kislányommal” − írta egy felháborodott apuka a közösségi médiában.

A poszt alá egy szintén feldühödött édesanya a következőket írta.

„Nemrég hasonló történetet mesélt a kislányom, aki a kis barátnőjével csúszdázott. Felhívtam az anyukáját, hogy kérdezze meg a kislányát, hogy ez hogyan történt. Mind a két kislány ugyanazt mondja, hogy csúszdáztak és egy bácsi odahívta őket a kerítéshez és meggyes pitét akart nekik adni, azért cserébe, hogy maradjanak ott beszélgetni. Nagyon barna bőrű, szakállas, kopasz de oldalt van haja és nagyon nagy pocakja van. Ennyit tudunk.”

Egy másik édesanya azt írta, ő is kikérdezte a lányát, aki hasonló leírást adott, nem akarta megkínálni semmivel de azt mondta a fiatal lánynak, hogy ismeri az apukáját. A gyermek elmondása alapján a majomhintánál történt az eset.

Egyelőre arról nincsenek információink, hogy a pedagógusok tudnak-e az esetekről és a kopasz, szakállas férfiről.

Megkerestük a történtekkel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy érkezett-e hozzájuk bejelentés, válaszunk esetén frissítjük cikkünket.