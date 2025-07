Pusztulat egy hely: lassan elhordják, szétbarmolják ezt a belvárosi értéket is (VIDEÓ)

A Citrom utcában található pécsi Tüke-kútról letört egy nagyobb darab, miután egy kisgyermek felmászott a szökőkút kávájára – számolt be róla közleményében a Biokom Nkft. másfél hónapja. A cég akkor azt is közölte, hogy megkezdik a kút korábban tervezett felújítását is, amelynek részeként sor kerül a szökőkút vízkőtől történő mentesítésére is. Akkor arra is felhívták a szülők figyelmét, hogy ne engedjék gyermekeiket felmászni a szökőkutakra, mivel hasonló balesetek könnyen előfordulhatnak.

Már graffiti is van a pécsi Tüke-kúton - Fotó: K. L.

A kút állapotát azonban jól jelzi, hogy egy gyermek súlyát sem bírta el, ráadásul végig van repedezve a külső pereme, a díszkövek. A pécsiek pedig immár azt is észrevették, hogy a Tüke-kút nem csak romokban van, hanem már a vandálok, graffitisek célpontjává is vált.

Rendkívül szomorú látvány: Pécs belvárosa ilyen - Fotó: K. L.

A pécsi Tüke-kút nekik állít emléket A pécsiség, a tükék, a pécsi polgári hagyományok előtt tisztelgő csobogó kutat 1998-ban avatták fel Páva Zsolt polgármester idején. A szőlőtőkét szimbolizáló alkotást Fürtös György készítette, a kút építésze, vezető tervezője a Nemzet Művésze, Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész volt és pécsi cégek és civil szervezetek összefogása révén valósulhatott meg. Ennek motorja a Zsolnay Porcelángyár a Polgári Kör Pécs és a Tüke Alapítvány volt.

Az alkotás mára romokban, alig három évtized alatt...