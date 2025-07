Pénteken rajtol Mohácson a Dunamenti Halfesztivál!

2017-ben rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni.

Ahogy ők fogalmaztak, „nekünk, mohácsi sváboknak - és azt gondoljuk a város többi nemzetiségének is - szívügyünk az igazi dunai halászlé, illetve minden Duna menti halétel".

Azt is a kezdetek óta hangsúlyozták, nem szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program.

A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek Mohácsra halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt.

Az elképzelés nagyon bejött, a hagyományból gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak, aztán a következőkön is. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek.

Aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt enne, az sem marad éhen, a fesztiválon lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is, - a korábbi tapasztalatok alapján - várhatóan megfizethető áron.

A helyszín Mohács belvárosa, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy része, továbbá a Millenniumi Emlékmű környéke, itt alakítják ki a Sváb utcát, a Haludvart, a kis- és a nagyszínpadot, továbbá a Halpontot.

A rendezvény során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből. s természetesen lesz utcabál is.