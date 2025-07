Sokaknak ez fájni fog, de Pécs megválasztotta! Péterffy ezt tette mások jövedelmével

Egy évvel ezelőtt hiába figyelmeztetett a nemzeti oldal arra, hogy a baloldaliak kampánya mögött nem feltétlenül a városvezetői képesség húzódik meg – látva az előző ciklus nem tartott ígéretek halmazát, élén az akvaparkkal –, a pécsiek ennek ellenére bizalmat szavaztak Péterffy Attila pécsi polgármesternek újabb öt évre. Az elmúlt egy esztendőben Pécs szinte teljesen leállt, hónapokig ment a huzavona a szervezeti és működési szabályzatról. Aztán, mire felállt az önkormányzat, kiderült, hogy a korábbiakkal ellentétben hatalmas a pénzügyi probléma a városházán, és már a baloldaliak szerint is a csőd elkerülésén dolgoznak. Egyelőre a durva, nagyon kemény megszorításokat még nem indították el, pedig egy munkaanyagban már erre is tettek javaslatot, ugyanakkor Péterffy Attila hét elején úgy döntött, hogy az intézményi dolgozók cafeteria kifizetését elhalasztja októberig.

Péterffy Attila elhalasztja a cafeteria kifizetését, kérdés, hogy meddig csúsztathatja tovább? - Forrás: pécsi önkormányzat

Erre az adott neki lehetőséget, hogy februárban úgy fogadta el a költségvetést a pécsi testület, hogy abban az szerepelt, hogyha a bevételek nem teljesülnek, akkor Péterffy korlátozhatja a kifizetéseket.

A csőd elkerülése miatt az önkormányzati vagyon kiárusítása is zajlik, miközben béremelését is befagyasztották, ami miatt megbénulhat a pécsi közlekedés is.

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint a cafeteriával kapcsolatos döntés azt erősíti, hogy a tavalyi választási kampányban a városvezetés pénzosztása, pénzszórása nem volt indokolt, és akkor azért volt erre lehetőség, mert közben az önkormányzat a saját cégeinek is tartozott, így a Biokomnak is közel kétmilliárddal. Ez a felelőtlen költekezés odáig vezetett, hogy az önkormányzati dolgozók juttatásait fagyasztják be, tologatják.

Péterffy Attila polgármester ezekhez ragaszkodik

Mindeközben a teljesen elfogult baloldali városházi propagandaosztály tízmilliókba kerül, ahogyan a gazdaságfejlesztési osztály hasznossága is megkérdőjelezhető ebben a formában.

– Ezek is érinthetetlenek, százmillióba kerülnek, hiába próbáltuk korlátozni ezeket, nem tudtuk, Péterffy azért gyűjtött magának többséget, hogy ezeket a szereplőket megvédje. Az nem megy, hogy azokat a dolgozókat szorítjuk meg, akik vállukon viszik a várost, míg a baráti káderek érinthetetlenek – mondta a Bama.hu-nak Csizmadia Péter.