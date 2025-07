Az este 18 órakor kezdődik, a programot Vizi Soma, a PTE jelenlegi diákrektora nyitja meg. A ponthatárok kihirdetéséig koncertek, bemutatók és interaktív programok várják az érdeklődőket. Fellépnek többek között a PTE Egészségtudományi Karának tehetségei, a PTE Brass Band és a PEAC Cheerleading szakosztálya is. A ponthatárok kivetítése alatt DJ KAU szolgáltatja a zenét, az estét pedig L.L. Junior koncertje zárja.

Pont Ott Parti Pécs: kiderül, ki melyik egyetemre mehet ősztől

A Pont Ott Parti nemcsak a várakozás és ünneplés közös pillanatairól szól: az egyetem tíz kara, valamint több városi és országos partnerintézmény is kitelepül a térre. Az érdeklődők tájékozódhatnak a képzésekről, hallgatói szolgáltatásokról, ösztöndíj-lehetőségekről, és akár első PTE-s relikviáikat is beszerezhetik. A helyszínen játékok, kézműves programok és nyeremények is várják a résztvevőket.

Az este különlegessége, hogy a regisztrálók részt vehetnek egy exkluzív Városháza-torony látogatáson, ahol nemcsak az idén 118 éves épület történetét ismerhetik meg, hanem a torony erkélyéről a város panorámájában is gyönyörködhetnek.

A rendezvény 18:00-tól 22:00-ig tart, a részvétel ingyenes. A program részletei, valamint a toronylátogatás regisztrációs lehetősége az esemény Facebook-oldalán érhetők el.

Tavalyi képgalériánk a Pont Ott Partiról itt érhető el: