Amerikai katonai repülőgép repkedett Pécs felett – mit keresett Baranya térségében?

Nincs rá olcsó repülőjegy

A gép háromfős személyzettel repül: pilóta, másodpilóta és egy utántöltő rendszerkezelő (boom operator). Elsősorban az amerikai légierő és a Légi Nemzeti Gárda egységeinél áll szolgálatban, ahol máig kulcsszerepet játszik a hosszú hatótávolságú műveletek támogatásában.

A Stratotankerek világszerte gyakorlatoznak az elmúlt napokban, érdekesség, hogy a Pécs területére is betévedő gép nem a Liszt Ferenc repülőtérről érkezett, hanem Bukarestből indult. Nem példátlan azonban a megjelenése Magyarországon, ugyanis a pápai vagy a budapesti repülőtérre (Pápa Bázisrepülőtér – amely NATO bázisként is működik) rendszeresen érkeznek különböző amerikai katonai gépek, köztük KC-135-ösök is.