Már csak ennyit kell aludni, hogy ne legyen gödör a Siklósi úton (VIDEÓ)

Közel egy évig szívtak az önkormányzati kezelésben lévő Megyeri úton a közlekedők, mert az ottani burkolatot felbontották és egy hatalmas gödör tátongott, ahol aztán hónapokig senki nem dolgozott. Persze a Siklósi úton is megszenvedték csatornázási munkákat a pécsiek, vagy éppen a néhány éven belül leaszfaltozott, felújított, majd újra feltúrt Nagy Imre út esetében is. Az 58-as út pécsi szakaszán, a Siklósi úton aztán idén újabb rejtélyes gödör keletkezett, amit aztán otthagytak, és látszólag nem is foglalkoztak vele. A rejtélyes Siklósi úti gödör komoly fejtörést okozott.

Siklósi úti gödör: rejtély helyett

Időközben kiderült, hogy bár a Biokomhoz tartozó aknafedlap körül alakult ki a probléma, végül a Tettye Forrásház mérte be műszerekkel és vizsgálta meg alaposan a problémát, és kiderült, hogy nem az ő hálózatukkal, vagy a csapadékcsatornával van a gond, hanem vélhetően a szomszédos ingatlanról érkező csapadék moshatta alá az aszfaltot.

A pécsiek káromkodásának talán vége, hiszen végre – cikkeink után is – nekiláttak a probléma megoldásának és a héten már új tereléssel körbekerítették a munkaterületet, ahol egy nagyobb markológép is megjelent.

Ekkorra szűnik meg a Siklósi úti gödör