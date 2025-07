Pórul járt egy Pécsre jelentkező diák – meggyűlt a baja a pontszámítással

Egyre több technikumból érkező diák számol be arról, hogy bár keményen dolgozott azon, hogy sikeres legyen a szakmai vizsga, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) mégsem számolja be ezt emelt szintű érettségiként a felvételi pontszámítás során – számolt be róla az Eduline.

Fotó: Shutterstock

Egymásra mutogatnak a felek a szakmai vizsga pontszám értéke kapcsán

Az Eduline olvasói levelet kapott egy egyetemi felvételi előtt álló diáktól, aki vidéki egészségügyi technikumot végzett: a szakmai vizsga követelményeit sikerrel vette, ami a csecsemő- és gyermekápolói képesítéssel együtt teljes érettségi bizonyítványt is biztosított számára. A Felvi tájékoztatása szerint az ilyen szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít – ám a PTE nem így járt el a diák elmondása szerint.

Ennek következménye, hogy az egészségügyi mentőtiszti képzésre, illetve más ápolási szakokra jelentkezve 50 extra ponttól esett el, hiszen a PTE nem számolta be az emelt szintű többletpontokat.

Hol akadtak el a folyamatok?

Az Oktatási Hivatal eredetileg elismerte, hogy a szakmai vizsga emelt szintnek számít, de állították, hogy az intézménynek önállóan kell érvényesítenie a plusz pontokat.

Az érintett diák elmondta, hogy az egyetem közölte vele, hogy az oklevelet „szakképzettségként” kapták meg az OH-tól, nem pedig emelt érettségiként. Így az intézmény nem számíthatta be plusz pontként.

„Mindenhol falakba ütközöm, a két intézmény egymásra mutogat. Az 50 intézményi pont pedig lemarad…” – fogalmazta meg a diák az oktatási portálnak.

Mi következhet ebből?

Más technikumból érkező diákok szintén hasonló helyzetbe kerülhetnek: a szakmai vizsgát még akkor sem számolhatják el emelt szintnek, ha a felvi tájékoztatása szerint jogosultak lennének rá.

Az érintett diákoknak az Oktatási Hivatalhoz és az érintett egyetemhez kell fordulniuk. Ha az OH elismeri a hibát, jogorvoslatra van lehetőség.

A Pécsi Tudományegyetem válaszolt az ügyben

„A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg a szakképzettséget tanúsító oklevél figyelembevételét a felvételi pontszámítás során. Amennyiben az Oktatási Hivatal ezzel a pontszámítási metódussal számolta a jelentkezőnek a megszerzett szakképzettségéért járó pontszámot „kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont alapján”, akkor az eredményt az emeltszintű érettségiért kapható pontszámmal azonos szorzóval vette figyelembe.