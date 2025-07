Pécsen él egy igazi japán szamuráj, akinek nagyapja az utolsó nagymester volt

Mint a videóban elhangzik, az egyik utolsó japán szamuráj Pécsett él 1992 óta magyar feleségével. A most 91 éves Szuzuki Kimijosi a japán kardvívás, a kendzsucu nagymestere, valamint hat danos karatemester. A szenszei, azaz a mester magyarok százait tanította az elmúlt évtizedekben a tradicionális japán kardvívásra és karatéra – ismertette a Rubicon videója.

Szuzuki Komijosi, azaz a mecseki szamuráj, a japán kardvívás mestere. Fotó: Szabad Föld

A folyóirat mindehhez érdekes történelmi hátteret is adott videójában azt is kifejtve, hogy Japánban annak idején a szigorú kasztrendszer élén szamurájcsaládok álltak, akik - a narrátor szerint - akadályozták a császárt az ország szuverenitásának megőrzésében. Az elégedetlenség 1868-ban, az úgynevezett Bosin-háborúhoz vezetett, amely visszaállította a császár valódi hatalmát, aki az ország modernizációját tűzte ki célul. Ez volt az úgynevezett Meidzsi-restauráció – tették hozzá.

A Rubicon kitért arra is, hogy Mucuhito (8952-1912) császárt a szamurájok egyik része is támogatta félve attól, hogy Japán elveszíti a függetlenségét a gyarmatosító hatalmakkal szemben. A reformnak azonban ára is volt, mivel a szamurájok elvesztették kiváltságaikat, majd fel is oszlatták őket. Az utolsó szamurájok között volt Ivaszaki Jataró, világhírű Mitsubishi vállalat ősét alapította, és Szuzuku Kimijosi nagyapja is, Makita Sigekacu (1849-1915), Mucuhito császár kortársa, aki az utolsó szamuráj nagymester volt – ismertette a videó.

Elnöki kitüntetést is kapott a mecseki szamuráj

Az online enciklopédia Szuzuki Kimojosiról szóló szócikke szerint a harcművész 1934. január 1-én született Tokióban, egy polgári család második gyermekeként. Édesapja fotóművész, egy ideig New Yorkban is élt, ahol jól menő fotóstúdiót üzemeltetett. Szuzuki mester 1957-ben egyetemi végzettséget szerzett fotóművészeti szakon. Néhány éven át fotóriporteri munkát végzett japán napilapoknál, majd a családi hagyományokat követve, bátyjával közösen, a stúdiót üzemeltette. Szuzuki Kimijosi 1986-ban találkozott először magyar művészekkel, akik Japánba látogattak. Az ő meghívásukra érkezett előbb Budapestre, majd később Pécsre. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével és 1992-ben végleg letelepedett a városban. Egy lánya és egy unokája van, akik Tokióban élnek.