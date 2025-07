Ha a lélek feladja, a test is követi – új módszer forradalmasítja a szívműtéteket Pécsen

- A Szívgyógyászati Klinika gyakorlata szerint a műtét előtti vizsgálatba beépítettek egy pszichés felkészítést is, amivel cél, hogy a betegek ne csak arra fókuszáljanak, hogy az operáció során kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hanem saját erőforrásaikat is felismerjék, azaz azt, hogy ők maguk mit tudnak tenni a műtét sikeressége érdekében. A betegek nyitottak a lehetőség iránt - számolt be tapasztatairól Farkas Zsófia.

- Fontos, hogy hogy milyen lelkiállapotban vannak a betegek: ha valaki például nagyon fél, akkor az a vizsgálati időket is meg tudja hosszabbítani, és a gyógyulás folyamatát is képes lassítani. A felépülés szempontjából is fontos, illetve az orvosok, ápolók munkáját is segíti, ha a beteg jó lelkiállapotban van - tette hozzá a szakember.

Ezen túlmenően a Szívgyógyászati Klinika betegeinek lelki támogatásában kiemelkedő szerepet kap a Hipnoword online alkalmazás, amely szintén a műtét előtti és utáni lelki problémák, szorongások leküzdésében nyújt a betegek számára jelentős segítséget.

Speciális online applikáció is segíti a Szívgyógyászati Klinika betegeinek a műtétre való felkészülést, illetve a rehabilitációt

- Az, hogy milyen érzésekkel vár valaki egy nehéz műtétre, az az operáció kimenetelére is hatással van - szögezte le Dr. Somogyi Erika pszichiáter a Hipnoword alapítója, aki külső munkatársként segíti a Szívgyógyászati Klinika munkáját.

- Néhány évtizeddel ezelőtt már megfogalmazódott az applikáció gondolata: aneszteziológusként azt tapasztaltam, hogy a szuggesztív kommunikáció jelentős mértékben csökkenti a műtét alatt a szív- és érrendszeri, valamint a légzési nehézségek számát, és a posztoperatív időszakot is könnyedebben vették a betegek - beszélt az applikáció ötletének eredetéről Dr. Somogyi Erika.

- Mostanra pedig már a tudomány eljutott odáig, hogy az alkalmazás kivitelezése technikailag megoldható, illetve időközben a pszichológiai támogatás fontossága is elfogadottá vált az egészségügyi ellátóhelyeken. Az intézmények által alkalmazott pszichológus azonban nem tud minden beteg mellé odaülni - és ez nem is elvárás -, a Hipnoword alkalmazással viszont lehetővé vált, hogy akinek igénye van rá, és nyitott is erre, az kapjon bármikor és bárhol elérhető pszichés segítséget - tette hozzá az ötletgazda.