Születésnapi bulit tartott az új vásárcsarnok – még mindig nem tudni, mi lesz a régivel (GALÉRIA+VIDEÓ)

Látszik a múlt

Nem példátlan, de nem is feltétlenül jellemző, hogy egy városi, nagy igényeket kiszolgáló kereskedelmi központ az elődje mellett kapjon helye. Mindez megvalósult a régi, meg az új pécsi vásárcsarnokesetében. A modern boltíves épületből látható az üreg, csúf előd. Aminek a falai között most - sajnos - semmi sem üzemel. Az idő múlása nagyon látszik rajta. Elhanyagolt, koszos a környék, a falfirkák meg egyre csak szaporodnak a falain. Bár galamb azért él a környéken, de az élet más jeleit nem lehet észlelni közelebbről sem. A városházának bármi terve is lenne az épülettel, az napjainkban hétpecsétes titoknak számít. Pedig jó lenne valami bizonyosat tudni a múlton kívül a jövőről is.