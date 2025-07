Vége az esőzésnek, de most más veszély leselkedik ránk!

A szúnyogártalom országos szinten is növekedést mutat, de Baranya különösen érintett: a vármegyében több település környékén is megnőtt az élővizek, esővízgyűjtők és árkok mennyisége, amelyek kiváló tenyészőhelyet kínálnak a csípőszúnyogok számára. Dr. Sárkány Sándor tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint a szúnyoggyérítési igények elsőként a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz futnak be, majd az országos szerv dönt arról, melyik település kerül be a heti kezelési ütemtervbe.

Már Baranyában is elkezdték a szúnyoggyérítési folyamatokat

Fotó: MW

Baranyában jelenleg leginkább Mohács környékén végeznek lárvagyérítést. Ezeken a területeken a földi biológiai módszerrel kijuttatott, természetes eredetű fehérjealapú szer kizárólag a szúnyoglárvákra hat, más élőlényekre – köztük az árvaszúnyogokra és a vízi rovarokra – nem jelent veszélyt. A kezelések főként olyan víztesteknél zajlanak, ahol a térképes előzetes felmérések alapján a legnagyobb a lárvák megjelenésének kockázata.

A kifejlett szúnyogok elleni kémiai beavatkozás is elkezdődött több Baranya vármegyei településen. Ezeket a kezeléseket esti és éjszakai órákban végzik platós járművekről, speciális permetező berendezéssel. A kijuttatott szer rendkívül alacsony dózisban kerül a levegőbe, nem veszélyezteti az embereket, háziállatokat, sőt, a nappal aktív hasznos rovarokat, például a méheket sem.

Mi is tehetünk a szúnyogok ellen

A lakosság felelőssége is fontos a szúnyogok elleni védekezésben. A csapadékos napokat követően az udvarokon, kerti játékokban, vízgyűjtőkben megrekedt víz akár egy hét alatt elegendő a lárvák fejlődéséhez. Az inváziós szúnyogfajok – mint az ázsiai tigrisszúnyog – terjedése külön aggodalomra ad okot, mivel ezek elsősorban emberközeli környezetben tenyésznek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ külön útmutatót is közzétett az otthoni védekezés lehetőségeiről.