Visszaváltható palackokkal is lehet segíteni a templom felújítását

Visszaváltható palackokkal is lehet segíteni a máriakéméndi kegytemplom felújítását. A belső renoválás, amelynek megvalósítására 35 millió forint állami támogatás áll rendelkezésre, hamarosan indul. Adományokat is várnak azonban annak érdekében, hogy teljekörű lehessen a felújítás. A felhívás szerint még 5 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a templom hajójában, és a sekrestyében is megvalósulhasson az áramhálózat korszerűsítése.

Biki Endre Gábor templomgondnok beszámolója szerint az elmúlt időszakban megkezdték a kegyhelyen a visszaváltható palackok gyűjtését. Már többen is hoztak Máriakéméndről palackokat, illetve a szállóvendégek is segítenek ily módon, de arra kérik a környékbeli településeken élőket is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Egyelőre havi néhány ezer forint gyűlt össze, de bíznak abban, hogy egyre több palack érkezik, amit a kegytemplom adománygyűjtéséhez szeretnének felhasználni. – Természetesen nem csak palackokkal lehet segíteni, hanem az Olaszi Plébánia, Máriakéménd filia bankszámlaszámára is lehet küldeni, „kegytemplomra” közleménnyel anyagi támogatást - tette hozzá a templomgondnok.

A kegytemplom folyamatosan szépül: a külső felújítására a közelmúltban került sor, és a zarándokszállás is teljesen megújult az utóbbi években. A 38 férőhelyes szálló a nyár nagyobb részében már foglalt, de vannak még szabad helyek. A szállás udvara és a templom parkja alkalmas szabadtéri programok megtartására is. A szállás bárki számára igénybe vehető, melyet ajánlanak csoportoknak, de egyéni vendégeknek is.